Россиянки тратят на маникюр до 50 тыс. рублей в год

Маникюр для многих россиянок стал регулярной статьей расходов: за год затраты на процедуру у части женщин достигают 30-50 тысяч рублей и сопоставимы со стоимостью смартфона, бытовой техники или поездки по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии