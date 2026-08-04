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Авторадио

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Россиянки тратят на маникюр до 50 тыс. рублей в год

Маникюр для многих россиянок стал регулярной статьей расходов: за год затраты на процедуру у части женщин достигают 30-50 тысяч рублей и сопоставимы со стоимостью смартфона, бытовой техники или поездки по России.

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