В Республике Башкортостан полицейские провели беседу с медицинским персоналом по профилактике мошенничества

Заместитель начальника Управления МВД России по городу Уфе полковник внутренней службы Владислав Тарунов проинформировал собравшихся медицинских работников о существующих мошеннических схемах и способах хищения денежных средств с банковских карт, в том числе с использованием сотовых телефонов и Интернета.