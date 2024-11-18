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Закон, порядок, государство

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В Республике Башкортостан полицейские провели беседу с медицинским персоналом по профилактике мошенничества

Заместитель начальника Управления МВД России по городу Уфе полковник внутренней службы Владислав Тарунов проинформировал собравшихся медицинских работников о существующих мошеннических схемах и способах хищения денежных средств с банковских карт, в том числе с использованием сотовых телефонов и Интернета.

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