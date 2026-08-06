«Потому что может»: почему КНР не выгодна победа России в СВО

Многих удивляет китайская политика в отношении России: на словах безграничная дружба и совместное противостояние Западу, на деле Пекин продает компоненты для дронов обеим сторонам, игнорирует российские просьбы перекрыть поставки Украине и не дает Москве ни оружия, ни кредитов.
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