Исполнилось 100 лет со дня рождения главреда «Известий» Алексея Аджубея

100 лет назад родился легендарный главный редактор, возглавлявший «Известия» в 1959–1964 годах. Он пришел в газету в разгар оттепели и радикально реформировал одно из главных изданий страны, сделав его менее официозным и более человечным.
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