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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские на Елецком вокзальном комплексе провели открытый урок безопасности

Мероприятие проводилось в целях предупреждения фактов травматизма на стальных магистралях. Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте совместно с находящимися на практике слушателями 5-го курса Белгородского юридического института МВД имени И.

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