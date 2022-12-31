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Соболенко о выступлении в Аделаиде: «Предпочитаю сыграть в каких-то матчах, чтобы убедиться, что на «Большом шлеме» я буду готова ко всему»

Арина Соболенко рассказала, чего хотела бы достичь в Аделаиде. Первый турнир в сезоне пройдет на следующей неделе.

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