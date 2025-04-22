Алтайский край вложит 2,7 млрд рублей в развитие сельских территорий в 2025 году

Депутат Госдумы Иван Лоор призвал муниципалитеты активнее включаться в реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Алтайский край направит порядка 2,7 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2025 году.
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