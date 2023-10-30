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Индия ожидает сохранения давления из-за закупки нефти у России

Индия ожидает сохранения давления из-за закупки нефти у России

Индия ожидает сохранения давления из-за закупки нефти у России Наталья МарковаВажные решения индийского правительства по поводу поставок нефти из России неизбежно вызвали интерес и дебаты на мировой арене.

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