Индия ожидает сохранения давления из-за закупки нефти у России Наталья МарковаВажные решения индийского правительства по поводу поставок нефти из России неизбежно вызвали интерес и дебаты на мировой арене.
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