«Стараются найти возможности для российских команд»: Сергей Карякин — о «Дакаре»

A.S.O./DPPIРоссиянин Сергей Карякин в 2017 году выиграл ралли-марафон «Дакар», проходивший в Южной Америке, в классе квадроциклов, а в 2020 году в первой гонке в Саудовской Аравии занял второе место в категории мотовездеходов, но в 2022 году вынужден был пропустить гонку.