«2 сентября в Сидней», — Галкин раскрыл город, в котором будет «проживать» без семьи

Максим Галкин лично поделился в сети ошеломляющей новостью: он опубликовал афишу своих ближайших концертов, благодаря которой выяснилось, что в первых числах сентября пародист улетает в Австралию.
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