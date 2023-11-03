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Спички - не игрушка

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Фридман сбежал в Россию и жалуется на Лондон

Фридман сбежал в Россию и жалуется на Лондон

Фридман, который сбежал из Лондона в Израиль, а оттуда сбежал в России оставшись недовольным жизнью в Великобритании в качестве бизнесмена, попавшего под санкции:"Мне не оставили выбора, меня выдавили", - сказал он по телефону о своем решении покинуть Великобританию, - Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, кажется колоссальной ошибкой".

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