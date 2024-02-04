Уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка в Псковской области поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Следственными органами СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 2 января текущего года 11-летней жительницы деревни Полоное Псковской области.
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