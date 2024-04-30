Как изменилось отношение властей к майским праздникам за последние 10 лет

Майские праздники в России – это всегда длительный отдых. За последние десятилетия День труда и День Победы вкупе с выходными и перенесёнными праздничными днями дают россиянам фактически небольшой отпуск.
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