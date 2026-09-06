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«Шанхай» отыгрался с 0:3 и победил «Нефтехимик» – 5:4. Яшкин забил победный в овертайме

« Шанхай » победил « Нефтехимик » (5:4 ОТ) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Китайский клуб до середины второго периода уступал со счетом 0:3, но смог переломить ход встречи и победить – 5:4 ОТ.

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