Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Кузнецова
    Сильно сомневаюсь, что начали душить, власть и не собирается это делать, потому что она и есть пятая колонна. Народ в...Во властных элита...
  • Авас Анекак
    повесить прокурора и черножопого напротив их посольствГлава СК России з...
  • Сергей Алексеев
    Прокурор трактует законы под себя, необходима проверка на соответствие должности. Кто со мной согласен пересылайте др...Глава СК России з...

Зеленский сдался, ВС РФ подошли к Днепру и жёсткое заявление Трампа

Зеленский сдался, ВС РФ подошли к Днепру и жёсткое заявление Трампа

Новости фронта СВО сегодня на утро 12 мая 2025 года Российские войска подошли к Днепру На новопавловском направлении российские войска продолжают наступление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав 5
Трамп как и его предшественник не свободен в своих действиях как не трудно догадаться-кто правит миром-пока ......но скоро закончится а с европой пора заканчивать лясы бесполезные точить.
Ответить
17 час.
Катерина
Всё-таки.  какая наглая сволочь  этот зелёный  клоун... давно  его  надо  было  грохнуть... Зелебяку  на  гиляку!!!
Ответить
14 час.
Катерина
А  Зелебобик, похоже,  полностью  свободен.  Вот  захотел  и   разрешил себе переговоры с Путиным и  Трампа позвал в Стамбул.  Надо  было  до  кучи  и  Си Цзиньпина  обязать  явиться... Клоун заявил, что указ о запрете переговоров с Россией его не касается.
Ответить
11 час.
наверх