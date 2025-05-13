Новости фронта СВО сегодня на утро 12 мая 2025 года Российские войска подошли к Днепру На новопавловском направлении российские войска продолжают наступление.
Зеленский сдался, ВС РФ подошли к Днепру и жёсткое заявление Трампа
Комментарии
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Вячеслав 5
Трамп как и его предшественник не свободен в своих действиях как не трудно догадаться-кто правит миром-пока ......но скоро закончится а с европой пора заканчивать лясы бесполезные точить.
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17 час.
Катерина
Всё-таки. какая наглая сволочь этот зелёный клоун... давно его надо было грохнуть... Зелебяку на гиляку!!!
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14 час.
Катерина
А Зелебобик, похоже, полностью свободен. Вот захотел и разрешил себе переговоры с Путиным и Трампа позвал в Стамбул. Надо было до кучи и Си Цзиньпина обязать явиться... Клоун заявил, что указ о запрете переговоров с Россией его не касается.
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11 час.
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