Зеленский сдался, ВС РФ подошли к Днепру и жёсткое заявление Трампа

Вячеслав 5 Трамп как и его предшественник не свободен в своих действиях как не трудно догадаться-кто правит миром-пока ......но скоро закончится а с европой пора заканчивать лясы бесполезные точить.

Катерина Всё-таки. какая наглая сволочь этот зелёный клоун... давно его надо было грохнуть... Зелебяку на гиляку!!!