Houthis Seize Yemeni Port Of Mocha, Gaining Greater Leverage Over Bab Al Mandab Strait Yemen’s Iran-aligned Houthi militants (Ansar Allah) have scored a major victory against Saudi-backed government forces, after the war was fiercely reinvigorated this month, having seized a historic Red Sea port on Thursday which effectively givens the Houthis even greater leverage over the Bab Al Mandab Strait.
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