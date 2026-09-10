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Houthis Seize Yemeni Port Of Mocha, Gaining Greater Leverage Over Bab Al Mandab Strait

Houthis Seize Yemeni Port Of Mocha, Gaining Greater Leverage Over Bab Al Mandab Strait

Houthis Seize Yemeni Port Of Mocha, Gaining Greater Leverage Over Bab Al Mandab Strait Yemen’s Iran-aligned Houthi militants (Ansar Allah) have scored a major victory against Saudi-backed government forces, after the war was fiercely reinvigorated this month, having seized a historic Red Sea port on Thursday which effectively givens the Houthis even greater leverage over the Bab Al Mandab Strait.

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