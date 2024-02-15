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Песков назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе

Песков назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе

Он посоветовал дождаться брифинга в Белом домеСлухи о планах России вывести в космос ядерное оружие являются уловкой Вашингтона, призванной убедить Конгресс США проголосовать за проект о выделении помощи Украине.

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