Песков назвал уловкой США сообщения о ядерном оружии России в космосе

Он посоветовал дождаться брифинга в Белом домеСлухи о планах России вывести в космос ядерное оружие являются уловкой Вашингтона, призванной убедить Конгресс США проголосовать за проект о выделении помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии