С днём рождения, товарищ Рокоссовский. Отрывок из мемуаров Маршала Победы

Ну ,а как же без комиссаров , надо было старушке ещё про НКВДешников вспомнить , а вам написать, как вы возненавидели НКВД.

Игорь Михайлович

если это намёк на нквд и заградотряды, то в таком случае даме ненавидеть надо было начинать для начала европейцев. это они изобретатели сего явления. сначала в древней греции, затем в средневековой и более поздней европе это с успехом практиковалось. и кстати, официально за нарушение приказа 227 за 4 года войны было что-то вроде 4 сотен человек расстреляно. а вот соседи наши, которым сказали, что они тоже европейцы, этим занимаются прямо сейчас, и прямо на линии лбс. и что-то меня сомнения берут, что эта дама за это их ненавидит..