Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня у нашего Маршала, дважды Героя Советского Союза, Константина Константиновича Рокоссовского, день рождения.
С днём рождения, товарищ Рокоссовский. Отрывок из мемуаров Маршала Победы
Комментарии
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ШКИПЕР
Ну ,а как же без комиссаров , надо было старушке ещё про НКВДешников вспомнить , а вам написать, как вы возненавидели НКВД.
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9 час.
Игорь Михайлович
если это намёк на нквд и заградотряды, то в таком случае даме ненавидеть надо было начинать для начала европейцев. это они изобретатели сего явления. сначала в древней греции, затем в средневековой и более поздней европе это с успехом практиковалось. и кстати, официально за нарушение приказа 227 за 4 года войны было что-то вроде 4 сотен человек расстреляно. а вот соседи наши, которым сказали, что они тоже европейцы, этим занимаются прямо сейчас, и прямо на линии лбс. и что-то меня сомнения берут, что эта дама за это их ненавидит..
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8 час.
ШКИПЕР
Никаких намёков. В последнее время в кинематографе и литературе стало популярно показывать какие были сволочи эти комиссары и особисты. Вот все воюют с фашистами , а эти всем мешают. Кто это придумал не знаю, но в головах людей это крепко засело.
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19 мин.
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