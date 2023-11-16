В ночь с 15 на 16 ноября в работах по уборке города были задействованы 22 единицы спецтехники

В ночь с 15 на 16 ноября в работах по уборке города были задействованы 22 единицы спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 15 на 16 ноября в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 22 единицы спецтехники.