На Кубани снова увеличат единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ

На Кубани снова увеличат единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФВласти Краснодарского края вновь решили поднять единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ.
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