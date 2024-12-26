В США исключили войну за Тайвань по одной причине

Чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые прежде всего касаются ракетных войск и Военно-морских сил (ВМС) исключают войну за Тайвань в скором времени, так как эти структуры должны играть ключевую роль в боевых действиях подобного уровня.