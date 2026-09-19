500 — раз! 500 — два! Продано!!! ВВС США официально утвердили FQ-42 Vengeance компании General Atomics и FQ-44 Fury компании Anduril Industries в качестве своих первых .
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