Селянка Гиляровского: рецепт главного супа московских трактиров

Настоящая дореволюционная селянка не зря считалась любимым супом во всех московских трактирах. Именно ее описал в своей книге знаменитый историк Владимир Гиляровский, приведя на страницах и классический рецепт.
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