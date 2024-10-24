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Селянка Гиляровского: рецепт главного супа московских трактиров

Селянка Гиляровского: рецепт главного супа московских трактиров

Настоящая дореволюционная селянка не зря считалась любимым супом во всех московских трактирах. Именно ее описал в своей книге знаменитый историк Владимир Гиляровский, приведя на страницах и классический рецепт.

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Комментарии
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МM
Мария Mazurina
Если картошку варить вместе с квашеной капустой, то картошка будет жёсткой, сколько её не вари. Вообще-то капусту для селянки тушат отдельно в бульоне и только потом кладут в общую кастрюлю.
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5 час.

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