Куриное филе с итальянской ноткой

Обжаренное куриное филе с оригинальным соусом. Филе получается очень нежным, сочным, сливочным. Такой соус с добавлением каперс популярен в Италии, но мы нарушим немного традицию и попробуем без каперс, главное, что получается вкусно.
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