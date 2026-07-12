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Поварёнок с лучшими рецептами

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Куриное филе с итальянской ноткой

Куриное филе с итальянской ноткой

Обжаренное куриное филе с оригинальным соусом. Филе получается очень нежным, сочным, сливочным. Такой соус с добавлением каперс популярен в Италии, но мы нарушим немного традицию и попробуем без каперс, главное, что получается вкусно.

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