Россия - ресурсная колония или мировой лидер?

☭КОМПАСПолитикаРоссия - ресурсная колония или мировой лидер?Александр Роджерс *** На днях видел надпись «Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые в бессимптомной форме».Вернуться к статье194НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовВсё правильно. Можно понять тех, кто троллит за "печенюжки", но понять "всепропальщиков" из числа граждан России - сложно. Конечно возраст имеет свои преимущества и, также, свои недостатки. Человек имеет свои привычки и с возрастом хочет оставаться в стабильности, без перемен, забывая плохое и ностальгируя по хорошему, которое было, безусловно.СергейЕсли посмотреть чего достиг Китай...,успехи которого достигнутые за 30 последних лет так тщательно скрывает от россиян путинский режим, то возникает чувство возмущения и огорчения.., на сколько лет Путин загнал Россию в средневековье.. И это преступление перед потомками и россиянами распродавать энергоресурсы северной страны ...Виктор ПолуэктовПутинский режим с к р ы в а е т успехи Китая? в наши интернет времена поголовной доступности в инфосеть? Ой не смешите. Сами-то верите в то, что пишете?АНГЕЛ АНГЕЛСамые верные показатели экономике это благосостояние населения страны, здоровье, потребление и т.д. А то что строят, возводят, сразу задаешься вопросом? Кто строит, чья собственность, куда пойдут доходы, от производства и т.д. Ну от того что Олигарх построил производство или бизнесмен и что? Наймет мигрантов и гастарбайтеров как рабов, деньги уведет в оффшор с государства получит налоговые льготы, а в казну конфигурацию из 3 пальцев... При этом пользоваться будет народным достоянием, а так же ради собственного обогащения, а не процветания России и ее народа... Так что мы рады, что не рады что так живем....Вадим МаловВы расстраиваете ура- патриотов. Ведь они как туземцы радуются что белый человек выез от них так сного ненужного зерна, женщин и металла.Вадим МаловА на самый интересный вопрос, сколько и кому заплатили за этот безудержный экспорт в передовые кап. страны, на это отвечать автор данной агитки не будет и не сможет)ЛЛарисаусе пропалоооооо?. Сочувствую, что у вас стакан всегда наполовину пустВадим МаловВаш комментарий не имеет никакого смысла кроме стёба, Вы - очень глупый человек да ещё и бабские замашки тут выставляете.Вадим МаловСельское хозяйство процветает. Показатели экспорта зерна побили советские рекорды. Россия стала крупным экспортёром мяса – чего никогда ранее не было.Вадим МаловИ для общего развития кругозора автора сообщу ему, что самые голодные страны мира, именно те в которых сейчас голодает 800млн человек и 20000 умирает от голода каждый день, эти страны являются КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЁРАМИ продуктов питания в страны первого мира.Вадим МаловДля развития кругозора автора сообщу, что самые голодные страны мира являются КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЁРАМИ продуктов питания в передовые кап. страны. Да да, как раз те страны в которых голодает 800 000 000 человек и 20 000 умирает от недоедания КАЖДЫЙ день.Вадим МаловА прежде чем ответить про РФ, стоит упомянуть, что экспорт продовольствия из самых голодных стран приносит прибыль крупнейшим агрохолдингам и поставщикам, которые имеют преимущественно иностранную для этих стран юрисдикцию.Вадим МаловИ наконец вопрос, по поводу бурной радости от такого гигантского экспорта, прошу расписать в цифрах, сколько конкретно денег от этого безумного эксплуатирования земель РФ получает конкретно гражданин РФ?ЛЛарисаВижу, последний сухарик догрызаете.Вадим МаловЕсть ответы по теме? Тас у вас извилина на один коммент что ли) Причём абсолютно бессмысленный и глупый.ЛЛарисаВижу, последний сухарик догрызаете.Вадим МаловВижу комментарий очень глупый . Если есть что то умного и не дай бог с цифрами написать, прошу, но это вряд ли. Кроме стёба и малокачественного троллинга такие как вы неспособны ни на что. И особенно в логику.Игорь КузнецовИнтересно что не только "сухарик грызёт", но и в инете что-то пишет :-) Забыл как было в СССР - "колбасные электрички" и заказы для партноменклатуры.Юрий Кушнаревя живу в небольшом,ок.100тыс.населения городке.За последние 15лет закрылись 5 заводов,в т.ч. один крупный.Вывоз продовольствия,о котором так трубят пропагандисты,обернулся невиданным ростом цен,причём не только на продукты.Так что слушаем дальше,как их космические корабли чего-то там бороздят.У нас давно две России,и пропасть между ними растёт стремительноКомментировать
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