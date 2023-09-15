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Короткая программа Семененко поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье, в произвольной – «Ромео и Джульетта»

Короткая программа Семененко поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье, в произвольной – «Ромео и Джульетта»

Короткую программу чемпиону России поставил Никита Михайлов, произвольную – Бенуа Ришо. – Короткая у тебя французская песня Le Clown.

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