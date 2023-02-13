Народные Новости

976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Америка это страна,где сосредаточено такое количество лжи,фальши,очевидного обмана,что приходишь к мысли,что весь мир...Сноуден объяснил ...
  • саша дмитренко
    кто  сдал?Приставания 20-ле...
  • Лидия Курзаева
    Ну кто же ещё поддержит Ахиджакову, как не такие же предатели. Радует, что хоть таких немного.Хаматова поддержа...

Аферисты стали наживаться на желающих получить визу с помощью ботов на сайтах ВЦ

Аферисты стали наживаться на желающих получить визу с помощью ботов на сайтах ВЦ

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в России новый вид мошенничества. Аферисты с помощью специальных ботов бронируют все свободные слоты на сайтах визовых центров, а потом продают их по завышенным ценам, сообщает «Коммерсантъ».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх