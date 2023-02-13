Аферисты стали наживаться на желающих получить визу с помощью ботов на сайтах ВЦ

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в России новый вид мошенничества. Аферисты с помощью специальных ботов бронируют все свободные слоты на сайтах визовых центров, а потом продают их по завышенным ценам, сообщает «Коммерсантъ».
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в России новый вид мошенничества. Аферисты с помощью специальных ботов бронируют все свободные слоты на сайтах визовых центров, а потом продают их по завышенным ценам, сообщает «Коммерсантъ».
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