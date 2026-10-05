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"Пойти и подписать что-то с Путиным": украинские эксперты взмолились о мире

"Пойти и подписать что-то с Путиным": украинские эксперты взмолились о мире

Боевые действия продолжаются, потери растут, инфраструктура Украины может быть полностью разрушена. В экспертном сообществе обсуждают, есть ли еще возможность у Киева и Москвы о чем-то договориться .

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