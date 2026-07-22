GM возвращает бензиновые Cadillac после отказа от планов полностью перейти на электромобили за $11 млрд

На фоне прибыли выше ожиданий General Motors выпустит новые версии CT5, XT5 и XT6 с ДВС с 2027 года и завершает EV-стратегиюGeneral Motors объявила о возвращении бензиновых моделей Cadillac после пересмотра стратегии электрификации бренда.