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GM возвращает бензиновые Cadillac после отказа от планов полностью перейти на электромобили за $11 млрд

GM возвращает бензиновые Cadillac после отказа от планов полностью перейти на электромобили за $11 млрд

На фоне прибыли выше ожиданий General Motors выпустит новые версии CT5, XT5 и XT6 с ДВС с 2027 года и завершает EV-стратегиюGeneral Motors объявила о возвращении бензиновых моделей Cadillac после пересмотра стратегии электрификации бренда.

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