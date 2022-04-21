Экс-доцент Самарского университета осуждена за взятку и мошенничество в размере 37 тысяч

В декабре 2018 года в ТЦ "Вертикаль" студентка передала посреднику пакет с зачетной книжкой и 37 тысячами рублей В Самаре завершили расследование уголовного дела о взяточничестве и мошенничестве со стороны профессора одного из местных университетов.