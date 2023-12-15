Молодежь научили бережному отношению к природе

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Сообщество «Движение первых» организовало тематические собрания, на которых обсудили со школьниками и студентами организацию юннатского сообщества и актуальные эколого-биологические темы.
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