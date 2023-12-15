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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Молодежь научили бережному отношению к природе

Молодежь научили бережному отношению к природе

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Сообщество «Движение первых» организовало тематические собрания, на которых обсудили со школьниками и студентами организацию юннатского сообщества и актуальные эколого-биологические темы.

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