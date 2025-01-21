Защитить банковские вклады от заморозки: инициативы «Новых людей»

Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии тем, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом — такими громкими предложениями депутатов Госдумы от партии «Новые люди» запомнился январь 2025 года.
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