Орловский музей ИЗО опроверг обвинения КСП региона

Новость, что шедевры музея ИЗО не страхуют, отправляя на выставки, оказалась фейком. Директор Орловского музея ИЗО пришла в ярость и недоумение, прочитав материал ОрелТаймс, где зампред контрольно-счётной палаты Орловской области Михаил Верижников поведал областным депутатам о ситуации, когда мировые шедевры оценены орловскими музейщиками в один рубль.