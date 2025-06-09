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Орловский музей ИЗО опроверг обвинения КСП региона

Орловский музей ИЗО опроверг обвинения КСП региона

Новость, что шедевры музея ИЗО не страхуют, отправляя на выставки, оказалась фейком. Директор Орловского музея ИЗО пришла в ярость и недоумение, прочитав материал ОрелТаймс, где зампред контрольно-счётной палаты Орловской области Михаил Верижников поведал областным депутатам о ситуации, когда мировые шедевры оценены орловскими музейщиками в один рубль.

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