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Аргументы недели

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Пустые слова и реальные ракеты: как ООН покрывает западные поставки оружия красивыми резолюциями

Пустые слова и реальные ракеты: как ООН покрывает западные поставки оружия красивыми резолюциями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз выразил «глубокую озабоченность» в связи с ростом числа жертв среди мирного населения и разрушением гражданской инфраструктуры на территории России.

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