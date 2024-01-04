Громадяне сильно жалеют, что в 1991-м поверили сказкам Кравчука, а не обещаниям Черновола Андрей Захарченко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин От своих барских, так сказать, щедрот Евросоюз в июне 2022-го предоставил Украине ни к чему его, по сути дела, не обязывающий статус кандидата в сообщество, отметив, что для полноценного членства незалежной необходимо провести серьезные внутренние реформы.
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