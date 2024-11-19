Мошенники не спят: придуман новый способ, как взламывать аккаунты

Telegram теперь взламывают через подарки. Многие пользователи начали получать сообщения, в которых утверждается, что, перейдя по ссылке, можно получить подарок — например, бесплатную подписку на премиальное расширение.
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