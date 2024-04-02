В хоровой школе «Весна» на Дежнёва готовят будущих певцов

В столичных школах и колледжах искусств проходят дни открытых дверей. Это отличная возможность не только детальнее познакомиться с программой и преподавателями, но и понаблюдать за жизнью учебного заведения.
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