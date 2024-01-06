Россиянам раскрыли новогодние схемы мошенников

В России перед новогодними праздниками активизировались мошенники, в последние дни декабря атаки с их стороны будут только усиливаться, рассказали «Ведомостям» банкиры и специалисты по информационной безопасности.
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