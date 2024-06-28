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Чиновников с двойным гражданством хотят уволить, но есть нюанс

Чиновников с двойным гражданством хотят уволить, но есть нюанс

Информационный портал «Дума говорит» сообщает о том, что с 30 июня 2024 года российских чиновников с иностранным гражданством начнут увольнять.

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Комментарии
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Д
Даяна
У чиновников нос в пуху, поэтому держатся за двойное гражданство, как за спасательный круг. Закон нужен, о ликвидации двойного гражданства, народ обходится, а чиновники никогда не откажутся.
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12 час.
Владимир Соловьев
&quot;Российских чиновников с иностранным гражданством начнут увольнять. Но есть нюанс.&quot; НЮАНС В ТОМ, ЧТО НИКТО НИКОГО УВОЛЬНЯТЬ НЕ БУДЕТ. НАПРИМЕР, АМЕРИКАНСКИЙ ПРОГНОЗИСТ ДЖЕРАЛЬД СЕЛЕНТЕ НАЗВАЛ АМЕРИКАНСКУЮ &quot;ЭЛИТУ&quot; НЕ ЭЛИТОЙ, А ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОТБРОСАМИ. И ВОТ ЭТА АМЕРИКАНСКАЯ &quot;ЭЛИТА&quot; НАЧАЛА ФОРМИРОВАТЬ В РОССИИ ПРИ ЕЛЬЦИНЕ ПОДОБНУЮ СЕБЕ, И ЕЙ ЭТО УДАЛОСЬ! ВСЕ ОСТАНУТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ.
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