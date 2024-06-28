Чиновников с двойным гражданством хотят уволить, но есть нюанс

У чиновников нос в пуху, поэтому держатся за двойное гражданство, как за спасательный круг. Закон нужен, о ликвидации двойного гражданства, народ обходится, а чиновники никогда не откажутся.

Владимир Соловьев

"Российских чиновников с иностранным гражданством начнут увольнять. Но есть нюанс." НЮАНС В ТОМ, ЧТО НИКТО НИКОГО УВОЛЬНЯТЬ НЕ БУДЕТ. НАПРИМЕР, АМЕРИКАНСКИЙ ПРОГНОЗИСТ ДЖЕРАЛЬД СЕЛЕНТЕ НАЗВАЛ АМЕРИКАНСКУЮ "ЭЛИТУ" НЕ ЭЛИТОЙ, А ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОТБРОСАМИ. И ВОТ ЭТА АМЕРИКАНСКАЯ "ЭЛИТА" НАЧАЛА ФОРМИРОВАТЬ В РОССИИ ПРИ ЕЛЬЦИНЕ ПОДОБНУЮ СЕБЕ, И ЕЙ ЭТО УДАЛОСЬ! ВСЕ ОСТАНУТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ.