Информационный портал «Дума говорит» сообщает о том, что с 30 июня 2024 года российских чиновников с иностранным гражданством начнут увольнять.
Чиновников с двойным гражданством хотят уволить, но есть нюанс
Комментарии
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Д
Даяна
У чиновников нос в пуху, поэтому держатся за двойное гражданство, как за спасательный круг. Закон нужен, о ликвидации двойного гражданства, народ обходится, а чиновники никогда не откажутся.
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12 час.
Владимир Соловьев
"Российских чиновников с иностранным гражданством начнут увольнять. Но есть нюанс." НЮАНС В ТОМ, ЧТО НИКТО НИКОГО УВОЛЬНЯТЬ НЕ БУДЕТ. НАПРИМЕР, АМЕРИКАНСКИЙ ПРОГНОЗИСТ ДЖЕРАЛЬД СЕЛЕНТЕ НАЗВАЛ АМЕРИКАНСКУЮ "ЭЛИТУ" НЕ ЭЛИТОЙ, А ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОТБРОСАМИ. И ВОТ ЭТА АМЕРИКАНСКАЯ "ЭЛИТА" НАЧАЛА ФОРМИРОВАТЬ В РОССИИ ПРИ ЕЛЬЦИНЕ ПОДОБНУЮ СЕБЕ, И ЕЙ ЭТО УДАЛОСЬ! ВСЕ ОСТАНУТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ.
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10 час.
Салават Туйкин
Ну и куда смотрит наш "гарант"?! Давно пора заняться чисткой "авгиевых конюшен"! Иначе "труба"...
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55 мин.
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