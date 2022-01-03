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Сербский доброволец ДНР Джаферович: для наступления в Донбассе военным Украины не хватает смелости и «разрешения» Запада

Сербский доброволец ДНР Джаферович: для наступления в Донбассе военным Украины не хватает смелости и «разрешения» Запада

Для наступления на самопровозглашенные республики Донбасса военным Украины не хватает смелости и «разрешения» со стороны Запада.

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