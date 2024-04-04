Польша уже облизывается не только на Украину…

Лет пять назад один мой друг, тогда ещё второй помощник на судне, после рейса, а он курсировал по северным портам Европы, включая балтийские, рассказал весьма иллюстративный анекдот: «Как-то раз бывший польский архиепископ папа римский Иоанн Павел II приехал с визитом в Германию и решил зайти в простой супермаркет.