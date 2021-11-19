Кубок Варшавы. Тарасова и Морозов, Пепелева и Плешков, Кадырова и Бальченко, Лю и О’Ши покажут произвольные программы

19 ноября на Кубке Варшавы по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами. ISU Challenger Кубок Варшавы Варшава, Польша Пары Произвольная программа Начало – 22.

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