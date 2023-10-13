Кто кормит детей в сибирских школах

Монополия часто приводит к тому, что ученики получают продукцию низкого качества В Алтайском крае и Барнауле рынок школьного питания – малоконкурентный, в то время как в других регионах Сибири разнообразие компаний, которые кормят школьников, гораздо сильнее.
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