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Боль в пятке оказалась редким симптомом рака легких

Боль в пятке оказалась редким симптомом рака легких

Постоянная боль в пятке может являться симптомом рака легких. Данной информацией поделилась Национальная медицинская система Великобритании, пишет Daily Express.

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