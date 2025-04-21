США предложили продлить пасхальное перемирие: главное за сутки

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. В Госдепартаменте США заявили, что поприветствовали идею продлить пасхальное перемирие, в Москву прибыла турецкая парламентская делегация, а Китай испытал «водородную бомбу».
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