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ФедералПресс

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США предложили продлить пасхальное перемирие: главное за сутки

США предложили продлить пасхальное перемирие: главное за сутки

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. В Госдепартаменте США заявили, что поприветствовали идею продлить пасхальное перемирие, в Москву прибыла турецкая парламентская делегация, а Китай испытал «водородную бомбу».

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