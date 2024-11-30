РЕН ТВ расскажет, где выращивают ГМО-картофель со съедобной ботвой

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Генетики создали "противомалярийных" комаров. Как пишут в Science Advances, ученые отредактировали гены малярийного комара так, чтобы он сам стал погибелью для возбудителя малярии.
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