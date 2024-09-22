У Андрея Макаревича* не получилось оспорить статус иноагента

Лидеры «Машины времени» считает, что таким образом унижается его человеческое достоинство Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Известный российский рок-музыкант Андрей Макаревич*, основатель группы «Машина времени», не смог оспорить в Верховном суде России свой статус иностранного агента.
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