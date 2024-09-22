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У Андрея Макаревича* не получилось оспорить статус иноагента

У Андрея Макаревича* не получилось оспорить статус иноагента

Лидеры «Машины времени» считает, что таким образом унижается его человеческое достоинство Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Известный российский рок-музыкант Андрей Макаревич*, основатель группы «Машина времени», не смог оспорить в Верховном суде России свой статус иностранного агента.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Самомнение о себе у него так велико, что приведет его к печальному концу.
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