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Царьград

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  • Eduard
    Нет и не будит там ваших месторождений.Зеленский самозванецюи не имеет права нисем распоряжаться)Американские воен...
  • Варлам Устрялов
    есть ещё гнида затулло! тоже постоянно твердит о пользе мутантов.Депутаты на зарпл...
  • ИгорьОвчаренко
    Это не исключено....Нужен СМЕРШ...Депутаты на зарпл...

Убила себя, пассажира, и травмировала ребёнка: водитель малолитражки нарушила правила

Убила себя, пассажира, и травмировала ребёнка: водитель малолитражки нарушила правила

Смертельное ДТП зарегистрировано 16 февраля в Варненском районе Челябинской области.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Варненском районе.

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