В Алтайском крае сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков приняли участие в акции «Студенческий десант»

В рамках акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились со студентами Алтайского техникума кинологии и предпринимательства, которым напомнили о нормах административного и уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, отметив, что в настоящее время отмечается активное вовлечение учащихся образовательных организаций Алтайского края в закладчики наркотиков.