Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Республики Адыгеи геноцидом советского народа

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, были положены в основу решения Верховного суда Республики Адыгея о признании факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков на территории современной Республики Адыгеи.
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